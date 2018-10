Degrado nel Lascito Garofalo a Palese, tra poca sicurezza e vandali: "Aprire il locale chiuso ed ampliare la sorveglianza"

Destinare il locale inizialmente pensato come bar nel giardino 'Lascito Garofalo' di Palese ad associazioni culturali e sportive, per prevenire atti di vandalismo ed ampliare gli spazi destinati alla cittadinanza attiva: è quanto chiedono i consiglieri del Municipio V Elietta Noviello, Antonio De Stasio e Paolo Di Lauro al vicesindaco ed assessore al Patrimonio Pierluigi Introna per rilanciare il piccolo parco che deve fare i conti con l'incuria a 3 anni dalla sua inaugurazione. A ciò si sommano gli atti vandalici consumati, a quanto pare, da alcuni ragazzini, ai danni delle giostrine e della rete di protezione del campetto da calcio.

L'unico immobile fruibile, è la sala multimediale-emeroteca dedicata agli anziani inaugurata nel 2017, con una parte di spazio da destinare a museo fotografico della memoria palesina, da intitolare al fotografo Franco Fiorentino. L'altro immobile, inizialmente destinato a bar, è vuoto: "Chiediamo - aggiunge Noviello - la realizzazione delle attività previste, con l'obbligo di custodia e cura dell'immobile, ad oggi con un gazebo pericolante. Le telecamere ci sono ma hanno un archivio storico molto breve. Serve una sorveglianza adeguata per evitare ulteriori danni al giardino" conclude la consigliera.