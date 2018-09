Studentessa di Gravina morta in incidente a Pasquetta: l'Università di Chieti assegna una laurea alla memoria di Veronica

L'Università di Chieti 'Gabriele D'Annunzio', conferirà una laurea alla memoria di Veronica Varvara, la studentessa 21enne originaria di Gravina in Puglia deceduta nel giorno di Pasquetta, lo scorso 2 aprile, dopo un incidente stradale sulla Provinciale per Altamura mentre rientrava da una gita con gli amici.

Veronica frequentava il corso di Laurea Triennale in Psicologia nell'ateneo abruzzese e ieri, il Senato Accademico dell'università teatina ha deliberato l'assegnazione di un attestato alla memoria per certificare la "validità degli studi per il corso di laurea che ha brillantemente completato".