Al Politecnico le prime sedute lauree in videoconferenza: la restrizione per il Coronavirus

Dopo l'Università di Bari, anche al Politecnico si sono svolte questa mattina le prime sedute di laurea in diretta telematica per le restrizioni da Coronavirus. E così, dalle 9 e per tutta la giornata, sono in corso gli esami di laurea originariamente previsti nel mese di marzo. Per la circostanza sono state sospese tutte le altre attività didattiche.

Le sedute di laurea sono cominciate con i laureandi afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECH): Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Magistrale - ore 15.00; Ingegneria Edile (L3) - ore 09.00; Ingegneria Civile (LM23) - ore 16.00; Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale /Laurea triennale in Ingegneria Cvile - ore 15.30; Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi - ore 10.30

I primi laureati del Poliba, nella versione online, sono stati i neo dottori in ingegneria edile: Alessandro Amatulli, Giandomenico Azzone, Natalia Franco, Raffaele Vulcano, mentre la commissione è stata predieduta dal professor Valeria Monno. Per l’occasione è intervenuto on line anche il rettore, Francesco Cupertino per porgere gli auguri ai neo laureati e un arrivederci al Poliba per una apposita cerimonia di consegna delle pergamene dopo l’emergenza.

Parallelamente hanno avuto inizio le sedute di laurea da remoto afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) con i corsi di laurea di Ingegneria Elettrica - ore 09.00; Ingegneria dei Sistemi Medicali - ore 09.45; Ingegneria Informatica e dell'Automazione - ore 10.30; Ingegneria Elettronica/Elettronica e delle Telecomunicazioni - ore 15.00 e Magistrali in Ingegneria Elettrica, delle Telecomunicazione, Informatica e dell'Automazione - ore 10.00. E al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) con: Ingegneria Meccanica - ore 09.30; Ingegneria Gestionale - ore 09.30; Gestionale Magistrale - ore 15.30; Meccanica Magistrale - ore 15.30; Ingegneria Gestionale (L3) - ore 09.30.

Le sedute di laurea sono visibili pubblicamente, secondo gli orari indicati, attraverso il sito poliba.it nella sezione didattica e poi su sedute di laurea.

