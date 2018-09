Riorganizzazione dei box, bagni sistemati e stop ai cattivi odori della fogna: il mercato di Carbonara si rifà il look

Spazi mercatali meglio organizzati e ripristino dei servizi igienici distrutti dai vandali. Due interventi che riguarderanno il mercato di via Vaccarella a Carbonara e che il Comune conta di mandare in gara già nei primi mesi del 2019. E' quanto disposto dopo il sopralluogo di ieri pomeriggio all'interno dell'area mercatale, effettuato dagli assessori allo Sviluppo economico, Carla Palone, e ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, accompagnati dal presidente del quarto Municipio Nicola Acquaviva.

Interventi che saranno finanziati attraverso due progettazioni in corso sull'immobile: lo spostamento dell’ufficio Anagrafe, che sarà trasferito in alcuni dei locali della struttura, e lo studio di fattibilità per l’efficientamento energetico di sei mercati cittadini, tra cui quello di via Vaccarella. La riorganizzazione degli spazi diventa necessaria vista la presenza di box sfitti, che portano diverse zone del mercato a non essere frequentate. Da qui la scelta di unire le attività, così da massimizzarne la visibilità.

"Come richiesto dagli operatori - ha aggiunto Galasso - interverremo anche sulla copertura del mercato, che oggi crea grossi problemi di surriscaldamento degli ambienti, attraverso la creazione di un maggior numero di aperture in grado di favorire l’aerazione all’interno della struttura. Verrà riservata attenzione anche alla risoluzione di un altro problema rappresentato dai mercatali, cioè quello derivante dai cattivi odori provenienti dal sistema fognario, cui si porrà rimedio attraverso l’esecuzione di un’accurata pulizia e spurgo di tombini, condotte e caditoie, comprensiva di sanificazione e disinfestazione".Tutte scelte che, come conferma l'assessore Palone, nasce dal continuo confronto con gli operatori mercatali: "Loro hanno scelto di disporsi in maniera diversa rispetto a quella attuale, noi li metteremo nelle condizioni di farlo. Una soluzione che comporta un disagio minimo e che gli è sembrata quella più comoda per i loro clienti".