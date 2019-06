Anche a Bari vecchia arriva la 'Casa dell'acqua': installazione in corso in piazza Chiurlia

Anche il borgo antico ha la sua Casa dell'acqua: l'ultima 'fontanina intelligente' è stata installata in una traversa di piazza Chiurlia, incassata nella parete dell'edificio che ospita l'assessorato al Welfare di Bari. In mattinata l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, ha effettuato un sopralluogo in zona per controllare l'esito dell'installazione, dopo quelle avvenute nei quartieri Japigia, San Paolo e Libertà, attraverso una una finestra nel prospetto dell’immobile corrispondente ai locali seminterrati adibiti a deposito. Come per le altre Case dell'Acqua, è stato realizzato un pannello conquattro rubinetti per l’erogazione dell’acqua, due per ogni postazione (acqua liscia, gasata e semigasata, anche refrigerate), da cui si possono riempire contenitori al costo di 5 centesimi al litro in caso di acqua gasata o naturale refrigerata e gratuita in caso di acqua a temperatura ambiente. L’accesso al locale tecnico, quindi, avviene dall’interno dell’edificio di proprietà comunale.

"Trattandosi di un immobile vincolato - ha commentato l'assessore- abbiamo dovuto attendere il parere positivo della Soprintendenza, oltre ai tempi tecnici per eseguire un nuovo allaccio idrico ad opera di Aqp. Nei prossimi giorni, utilizzando l’accordo quadro per la manutenzione stradale, eseguiremo un allargamento del marciapiede per consentire ai cittadini di disporre dello spazio necessario per sostare in attesa del proprio turno". Un intervento che si integrerà con il resto delle lavorazioni previste nell’ambito del PEBA - Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso degli interventi che consentiranno di superare anche ai disabili i sei gradini della scalinata, grazie alla realizzazione di una rampa parallela. "Prevediamo di poter inaugurare questa quarta Casa dell’acqua entro i primi giorni del mese di luglio" assicura Galasso.