Anas al lavoro sulla complanare est di via Gentile: cambia il percorso della linea 12/

Anas al lavoro sulla complanare est in via Gentile. Per consentire gli interventi, che riguardano l'asfalto e il rifacimento della sovrastruttura ammalorata della sede stradale, sono state previste alcune variazioni di percorso per i bus della linea 12/.

Dalle ore 20:00 di martedì 10/09/2019 alle ore 06:00 di mercoledì 11/09/2019

Dalle ore 20:00 di mercoledì 11/09/2019 alle ore 06:00 di giovedì 12/09/2019

Dalle ore 20:00 di giovedì 12/09/2019 alle ore 06:00 di venerdì 13/09/2019

I bus in direzione via Fenicia – Torre a Mare, giunti in via Abate Eustasio si immetteranno sulla S.S.16, proseguiranno sulla stessa ed impegneranno l’uscita numero 16, con ripresa del percorso ordinario. In direzione piazza Moro i bus effettueranno il percorso ordinario.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.