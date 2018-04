Segnaletica e strisce nuove su corso Cavour, lavori dopo l'apertura della piazzetta: "Recuperati 20 posti"

Dopo l'apertura della piazzetta davanti al palazzo della Banca Popolare di Bari, sono cominciati, questa mattina, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e delle strisce blu sull'isolato riqualificato di recente in corso Cavour e su quello successivo, in direzione del teatro Petruzzelli, sul cui lato sinistro saranno ricavati ulteriori posti: “In occasione di questi lavori - ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso - abbiamo provveduto a riordinare e organizzare meglio questi parcheggi, prevedendo posti auto a 45 gradi sul lato sinistro e in linea sul lato destro. Abbiamo anche soppresso lo spazio abitualmente usato per la sosta in doppia fila nel tratto tra via Imbriani e via Cognetti, ricavandone circa 20 nuovi posti auto che saranno nella disponibilità degli automobilisti e non saranno più utilizzabili illegittimamente con soste in doppia fila o in divieto. In questo modo, inoltre, siamo riusciti a recuperare i posti persi con la chiusura al traffico veicolare di via Bozzi”.