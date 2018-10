Lavori di manutenzione al Pala 'Laforgia', le attività dell'HBARI 2003 si spostano... sul lungomare

Il palazzetto che ospita gli allenamenti è inutilizzabile a causa di lavori in corso, e così le attività dell'associazione si spostano 'en plein air', sul lungomare. E' l'iniziativa assunta dall’associazione HBARI 2003 e Volare più in alto, che fino al 30 ottobre, data prevista per il completamento dei lavori al 'Pala Laforgia', ha deciso di tenere l'attività sportivo-riabilitative riservate alle persone con disabilità intellettivo/mentali sul Lungomare di Crollalanza.

Si comincia questa sera: "Il gruppo - annuncia l'associazione - sarà impegnato dalle ore 17.30 con partenza dalla spiaggia di “Pane e Pomodoro“ per terminare alle ore 19.00 con un momento di gioia e socializzazione sulla torre panoramica installata sul lungomare".