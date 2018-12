Lavori per la fogna pluviale in largo Don Franco Ricci: cambiano i percorsi di quattro linee Amtab

Scatteranno il prossimo 27 dicembre, e resteranno in vigore fino al 5 gennaio, le deviazioni di percorso per i bus di quattro linee Amtab (10, 21, 35 e CPJ) a causa di lavori di riqualificazione del sistema della fognatura pluviale che interesseranno largo Franco Ricci, antistante al chiesa di San Marcello.

Queste le variazioni di percorso previste:

linea 10



in direzione via C. Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in via Postiglione, proseguiranno per viale Meucci, svolteranno a sinistra per viale della Repubblica, a destra per viale Sturzo con ripresa del percorso ordinario;



in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti in via della Resistenza, proseguiranno per viale della Repubblica, svolteranno a destra per viale Meucci, via Postiglione con ripresa del percorso ordinario;



linea 21



in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Adolfo Omodeo, proseguiranno sulla stessa via sino ad effettuare l’inversione di marcia sotto il ponte Padre Pio, svolteranno a destra per via Amendola, a sinistra per via Postiglione, a destra per via dei Mille con ripresa del percorso ordinario;



in direzione Madonna delle Grazie - Mungivacca: i bus giunti in via dei Mille, svolteranno a sinistra per via Postiglione, a destra per via Amendola, a destra per via Omodeo, a sinistra per via Fanelli con ripresa del percorso ordinario;



linea 35



in partenza da viale Ennio: i bus giunti in via della Resistenza, proseguiranno per viale della Repubblica, svolteranno a destra per viale Meucci, via Postiglione con ripresa del percorso ordinario;



linea CPJ



in partenza da via Caldarola: i bus giunti in via Fanelli svolteranno a destra per via Omodeo, impegneranno il ponte Padre Pio con ripresa del percorso ordinario.



Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.