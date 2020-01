Il nuovo mercato di via Pitagora prende forma con la copertura: lavori terminati entro l'estate

Prosegue senza sosta il cantiere per la realizzazione del nuovo mercato di Japigia, denominato 'Santa Chiara', dove verranno trasferite le bancarelle attualmente su via Pitagora. In questi giorni si può vedere come la copertura in legno stia prendendo forma pezzo dopo pezzo.

I cantieri dovrebbero terminare nei prossimi mesi, quindi vi sarà lo spostamento dei mercatali: "Entro la prossima estate - spiega il sindaco Antonio Decaro - questo quartiere avrà il suo mercato coperto, che permetterà ai commercianti di lavorare in uno spazio più dignitoso, anche quando piove o fa freddo, eliminando definitivamente i disagi per i residenti della zona".