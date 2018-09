Nuova palestra per la scuola 'Rita Levi Montalcini': in corso la demolizione del vecchio edificio

Sono cominciate questa mattina, a Torre a Mare, le operazioni di demolizione dell’immobile che ospitava le due sezioni della scuola materna “Ardito”, adiacente alla scuola media “Rita Levi Montalcini” a Torre a Mare, e che sarà sostituito dalla nuova palestra coperta.

Dopo l’intervento di Enel, necessario per la rimozione del vecchio quadro elettrico e dei relativi cavi di collegamento, sono entrate in azione le ruspe che completeranno la demolizione in un paio di giorni. Successivamente si passerà alla rimozione delle macerie: per evitare che il ritorno degli alunni avvenga con i mezzi in movimento, grazie a un’ordinanza sindacale le attività didattiche della scuola Levi Montalcini inizieranno giovedì prossimo, 20 settembre, differite di soli 2 giorni rispetto alla data del 18 fissata per tutte le altre scuole.

La palestra, completa di spogliatoi e servizi, sarà un corpo autonomo posizionato in modo tale da essere utilizzato anche in orari extrascolastici, in quanto dotato di accesso esterno per consentire al quartiere di vivere il nuovo impianto indipendentemente dalle attività scolastiche. Il tempo stimato per la costruzione della palestra è di un anno, il che significa che, a partire dall’anno scolastico 2019/20, gli alunni della Levi Montalcini e i residenti di Torre a Mare potranno disporre di una palestra coperta, moderna e funzionale.

Quanto ai bambini che frequentano le due sezioni della scuola Ardito, inizieranno regolarmente l’anno scolastico martedì 18 settembre nella vicina scuola materna Aquaro, in via Morelli e Silvati, dove i lavori per l’allestimento delle aule e le conseguenti pulizie sono ormai agli sgoccioli.

“Con questi lavori doteremo il quartiere di un nuovo impianto sportivo senza consumare altro suolo - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -. Al tempo stesso abbiamo realizzato nuove aule della scuola dell'infanzia, creando così un unico polo di scuola materna in un edificio rinnovato e dotato di un giardino speciale, “il giardino dei paesaggi”, riqualificato con l'aiuto di Reggio Children. Grazie anche alla collaborazione della scuola, dell'impresa e dei genitori, mi auguro che il prossimo settembre si possa iniziare l'anno scolastico alla Levi Montalcini Levi Montalcini con la cerimonia di inaugurazione nella nuova palestra”.