Puntelli per lo smontaggio della trave: in viale Traiano prosegue la demolizione del vecchio ponte pedonale

Vanno avanti "come da cronoprogramma" i lavori di demolizione della vecchia passerella pedonale di viale Traiano. Il punto sui primi interventi arriva da Palazzo di Città: questa mattina gli operai hanno montato i puntelli che serviranno come sostegno di sicurezza durante le operazioni di sollevamento e smontaggio della trave che attraversa i binari. Queste lavorazioni, estremamente delicate, avverranno nelle notti del 22 , quando la trave sarà imbracata, e del 23, unica notte in cui la circolazione ferroviaria si interromperà per cinque ore invece di quattro, in cui la trave sarà sollevata.

Entro fine mese si avranno le prime immagini della nuova passerella, al momento in costruzione presso un’officina nella zona industriale di Bari.