Porta Futuro 2 inizia a prendere forma al Libertà: "Entro l'estate qui cresceranno le nuove idee imprenditoriali"

Al suo completamento mancano ancora diversi mesi, ma la futura sede di Porta Futuro 2, l’incubatore di imprese del Comune di Bari, già inizia a prendere forma. Siamo tornati a visitare il cantiere all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà, per vedere i cambiamenti rispetto a luglio del 2017, quando i lavori erano da poco partiti. Lavori che si concluderanno in ritardo rispetto a quello che era il cronoprogramma previsto: durante l'ultimo sopralluogo era stato l'assessore Galasso a parlare di "Interventi da concludersi verso la fine del 2018".

Porta Futuro 2 completa l’intervento di Porta Futuro 1 - il job center che cura l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - con la realizzazione di un incubatore / acceleratore di impresa che ospiterà al suo interno una seria di start up offrendo al contempo servizi avanzati di supporto, consulenza e lancio di alcune delle start up innovative presenti sul territorio. Al piano terra troverà spazio in futuro anche la Caserma dei carabinieri, "un importante presidio per la sicurezza del quartiere - ha spiegato l'assessore Galasso durante l'incontro odierno - per la quale abbiamo già acquisito tutte le autorizzazioni e siamo in fase di ultimazione della progettazione esecutiva propedeutica all’avvio dei lavori". Ecco come si presenta oggi la struttura, mentre gli interventi - costati in totale oltre tre milioni di euro - vanno avanti, anche con il parziale recupero di infissi e pavimentazione dell'originale stabilimento di tabacchi, attivo fino al 1980.