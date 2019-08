Playground e campi sportivi in città, al via i lavori a Torre a Mare: nelle prossime settimane il cantiere sotto il ponte Adriatico

Al via, stamane, i lavori per la realizzazione del quarto playground cittadino, con la costruzione di un campo da calcetto dotato d'area verde in via Lapenna, a Torre a Mare. L'opera rientra nei 14 progetti da realizzare con 2 milioni di euro finanziati dal Credito Sportivo: nelle prossime settimane sarà la volta del cantiere per la realizzazione dello skatepark nella zona sottostante il ponte Adriatico nel quartiere Libertà mentre sono in corso di realizzazione i nuovi campi di parco 2 Giugno (in fase di consegna), via Minervino a Palese e del giardino di via Connenna a Sant’Anna.

“Al termine dei quattordici cantieri previsti dal programma potremo davvero dire che Bari diventerà una palestra a cielo aperto - commenta il sindaco Decaro, che oggi si è recato sul cantiere di Torre a Mare accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti -. In questo quartiere, che non ha mai avuto uno spazio pubblico attrezzato per lo sport, stiamo realizzando un campo di calcetto per bambini e adulti. Abbiamo individuato quest’opera insieme ai cittadini che hanno scelto, attraverso il programma “10 li scegli tu”, quest’area oggi incolta e abbandonata. Questa fase di coprogettazione con i cittadini ci ha permesso non solo di avviare i lavori del campo di calcetto ma anche di riqualificare un terreno dove oggi si parcheggiano auto e crescono sterpaglie. Un’area su cui si affacciano decine di abitazioni che non hanno un luogo per socializzare e per stare insieme. Questo, che sembra un piccolo intervento, per noi rappresenta l’idea di città del futuro, dove intendiamo riqualificare l’esistente e trasformare spazi degradati in spazi che creano valore dal punto di vista urbanistico e sociale”.

“Pian piano prende forma il progetto di trasformare Bari in una grande palestra a cielo aperto - dichiara l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -. Entro la fine dell’anno partiranno altri importanti cantieri per realizzare aree per lo sport, tra cui lo skatepark sotto il ponte Adriatico e il campo polifunzionale adiacente alla scuola Verga a Japigia, oltre ad aver terminato il primo playground realizzato con questo finanziamento del Credito sportivo. Per la prima volta la città di Bari si sta connotando a tutti gli effetti come città dello sport, non solo per i grandi eventi che abbiamo ospitato e che faranno tappa a Bari nei prossimi mesi, ma anche per la diffusione della cultura dello sport come pratica quotidiana e diffusa”.