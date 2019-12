Una nuova rotatoria a Palese, vicino alle scuole 'Marco Polo' e 'Collodi': "Più sicurezza per i bambini e i pedoni"

Sono cominciati, questa mattina, i lavori per la realizzazione della rotatoria tra le vie Pasolini, Minervino e Del Turco nel quartiere di Palese a Bari. L'intervento, destinato a rendere più sicuro un incrocio teatro di numerosi incidenti, vedrà anche la riqualificazione di un'area parcheggio adiacente alle vicine scuole 'Marco Polo' e 'Collodi', con 40 nuovi posti auto e la piantumazione di 50 alberi.

Sarà inoltre realizzato un ampio marciapiede per consentire maggiore sicurezza per i bambini delle scuole, con un arretramento di un tratto della Marco Polo per consentire la svolta dei veicoli che da via Minervino si dirigono verso via del Turco. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 500mila euro.

“La nostra previsione - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - è di poter vedere il completamento dell’opera entro la prossima primavera. Il cantiere riguarderà anche il tratto di corso Vittorio Emanuele fino all’incrocio con via Torre di Brengola, in prolungamento di via Del Turco, su cui è stata rimossa una pista ciclabile che restringeva in modo significativo la carreggiata comportando diversi disagi ai residenti. Il tratto stradale sarà, quindi, riqualificato attraverso l’esecuzione del marciapiede - oggi presente parzialmente solo su un lato - su entrambi i lati, con scivoli agli incroci per le persone con disabilità e con sistema Loges per le persone non vedenti, l’allargamento delle due corsie di marcia e la realizzazione di due file di parcheggio per le automobili su entrambi i lati".

“Oggi è stato avviato un intervento che darà la possibilità a tutti i cittadini di vivere in maniera più sicura il territorio di Palese, in particolare la zona 167 - prosegue il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi -. La presenza di numerose alberature, di stalli organizzati per le auto, comprese quelle delle persone con disabilità, la rotatoria di grandi dimensioni garantiranno non solo una maggiore vivibilità ma anche una nuova estetica di questo spazio pubblico. Ringrazio l’assessore Galasso e i tecnici della ripartizione Lavori pubblici per il lavoro svolto: siamo fiduciosi che, nell’arco di 4-6 mesi, potremo inaugurare questa importante opera al servizio del nostro quartiere”.