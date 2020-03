Proseguono il lavori nello stadio San Nicola senza partite: quasi installati tutti i nuovi seggiolini della Tribuna Est

Facilitati dal bel tempo e dallo stop alle partite di calcio per l'emergenza coronavirus, proseguono i lavori allo stadio San Nicola di Bari per la sostituzione dei seggiolini in tribuna Est: gli interventi, dopo il completamento del settore superiore, vedono a buon punto la riseggiolatura di quello inferiore, con sedute bianche e rosse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Stiamo approfittando - ha dichiarato l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli - della sospensione del campionato e, se non dovessero esserci problemi, per la ripresa avremo i nuovi seggiolini anche nella tribuna ovest superiore". Una ripresa che, al momento, non ha una data certa.