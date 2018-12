Lavori Anas agli accessi B e C della statale 16: cambiano i percorsi delle linee 1 e 19

Cambiano per tre giorni i percorsi delle linee 1 e 19 dell'Amtab. Per consentire lo svolgimento di lavori per conto di Anas tra gli accessi “B” e “C” in direzione Santo Spirito, da mercoledì 02 a venerdì 04 gennaio 2019 dalle ore 07.00 alle ore 17.00 i bus delle linee 1 e 19 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 1



in direzione Santo Spirito – Lido Lucciola: i bus giunti all’accesso “B” della S.S 16 proseguiranno sulla stessa con ripresa del percorso ordinario;



in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;



linea 19



in direzione via della Lealtà – Q.re San Pio: i bus giunti all’accesso “B” della S.S 16 proseguiranno sulla stessa con ripresa del percorso ordinario;



in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.



Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto.



Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.