Lavori nel teatro Piccinni, due giorni di variazioni per i percorsi dei bus Amtab

A causa di lavori nell'ambito del restauro del teatro Piccinni, numerose linee bus Amtab subiranno variazioni nelle giornate del 30 e del 31 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18. Di seguito le disposizioni decise da Comune e municipalizzata. Nelle giornate interessate dalle variazioni verrà istituita una fermata provvisoria su via De Rossi tra via Abate Gimma e via Piccinni.

Linea 1

In direzione Bari Centrale (piazza Moro): i bus giunti in piazza Garibaldi, proseguiranno per corso Vittorio Emanuele II, a destra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario; in direzione Lungomare Colombo (S.Spirito): i bus giunti in via de Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a sinistra per via Piccinni con ripresa del percorso ordinario;

Linea 2, 3, 6, 13, 14, 16, 19, 53 e 71

In direzione via Andrea da Bari (provenienti da piazza Moro): i bus giunti in via de Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a sinistra per via Piccinni con ripresa del percorso ordinario;

Linea 22, 27 e 50

In direzione via Andrea da Bari (provenienti da piazza Moro): i bus giunti in via de Cesare, svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele II, a sinistra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;