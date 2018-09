Il cantiere di via Amendola sul web: online un sito per seguire le fasi dei lavori

Un sito suddiviso in quattro macro aree, dalla presentazione del progetto alla media gallery relativa al cantiere. E' online da oggi www.viaamendola.it, il sito web attraverso il quale, giorno dopo giorno, i cittadini potranno seguire l’evoluzione dei lavori del cantiere avviato lo scorso giugno per l’allargamento della strada.

Un portale informativo che permetterà, appunto, a tutti i cittadini di conoscere e approfondire il progetto, di verificare l’andamento dei lavori e di monitorare i tempi e le modalità di svolgimento degli stessi. L’iniziativa rientra nell’ambito della gara per la realizzazione dell’opera e ha lo scopo di migliorare la comprensione e l’accettabilità dell’intervento, anche in vista dei disagi che inevitabilmente accompagneranno una determinata fase della trasformazione della strada.

Tre sono gli obiettivi principali del sito: la riduzione dei disagi percepiti, l'attenuazione del clima di sfiducia che potrebbe svilupparsi nelle fasi più critiche del cantiere e la valorizzazione dei lavori, al fine di sviluppare una nuova identità per questa parte importante del territorio urbano.

Il sito è suddiviso in quattro macro aree così denominate: progetto, cantiere, FAQ e media gallery. Tutte le sezioni presentano un visual e una serie di testi esplicativi rispetto al progetto tecnico e ai dettagli connessi all’intervento.

“Come accade da un po’ di tempo, già nella fase di elaborazione del progetto da mandare in gara prestiamo particolare attenzione all’aspetto della comunicazione di un’opera pubblica - spiega l’assessore Galasso -. Questo perché sappiamo che un cantiere non è un mero recinto che separa la zona dei lavori dalla quotidianità della città. Un cantiere è una parte viva della città ed è fondamentale che una nuova opera pubblica venga assimilata dai cittadini, a maggior ragione quando comporta una trasformazione strutturale così importante come nel caso di via Amendola. Così il sito web ci è sembrato uno strumento fondamentale attraverso il quale raccontare e rappresentare visivamente la nuova immagine della strada, accompagnando i cittadini nel processo di trasformazione urbana, illustrando i benefici e provando a prevenire i disagi che inevitabilmente potranno verificarsi. Il nostro obiettivo è creare ed alimentare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della città e condividere con loro tutti gli aspetti legati ai temi della viabilità e della vivibilità del cantiere”.