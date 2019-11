7^ edizione della giornata di 'Legalità ci piace' di Confcommercio martedì 26 novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il 26 novembre, alle ore 10.30, nella sede di Confcommercio Bari BAT in via Amendola, 172/C, si svolgerà la Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace” che quest’anno sarà incentrata sui fenomeni della contraffazione e dell’abusivismo che colpiscono le imprese del terziario di mercato. La mattinata sarà avviata dalla diretta streaming con la Confcommercio nazionale, durante la quale sarà presentata l’analisi nazionale sui costi con gli effetti dell’illegalità per le imprese con un focus sul mercato dei prodotti contraffatti e sull’abusivismo. Successivamente convocato dalla Commissione Legalità di Confcommercio Bari-BAT, ci sarà un confronto sui dati forniti nella mattinata del 26 novembre, con particolare riferimento a quelli regionali, al fine di un successivo confronto con le Forze dell’Ordine. L’appuntamento annuale della Confederazione contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali che rappresentano un grave danno per l'economia reale, per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti, mobilita l'intero sistema associativo con iniziative di vario genere in ogni parte d'Italia, e vuole promuovere e rafforzare, come testimonia la storia di Confcommercio, la cultura della legalità che è un prerequisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo.