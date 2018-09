Sit-in per la legge contro l'omobitransfobia: manifestazione davanti al Consiglio regionale pugliese

Si è svolto questa mattina, davanti alla sede del Consiglio regionale pugliese, il sit-in per chiedere l'approvazione della legge contro l'omobitransfobia, da 10 mesi non ancora approvata dall'assemblea dopo il sì della Giunta guidata da Michele Emiliano. Numerose associazioni hanno preso parte all'appuntamento, sotto i portici della sede Istituzionale, chiedendo l'accelerazione dell'iter e denunciando i casi avvenuti in Puglia negli ultimi tempi dove, secondo gli attivisti, vi è stato "un aumento rispetto all'anno precedente". In questi giorni il provvedimento attende la chiusura del percorso attraverso le Commissioni, prima di approdare in aula per il sì definitivo.