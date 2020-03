"Arrestate il virus, voglio tornare a giocare all'oratorio": la lettera del bambino a vigili e carabinieri

"Arrestate il virus": la richiesta arriva da un bambino di 7 anni, che ha scritto una lettera indirizzata a vigili e carabinieri per chiedere in modo speciale e tenero - come solo i più piccoli possono fare - un intervento nel pieno dell'emergenza Coronavirus. Il motivo? Viene spiegato subito dopo: "Per piacere, voglio tornare a giocare all'oratorio. Vi voglio bene". Un'appello che ha subito conquistato i social per la sua dolcezza.

