Monopoli calcio si dissocia dal tifo violento, il presidente della Lega Pro: "Atto di straordinaria normalità"

"Un atto di straordinaria normalità". Poche parole per lodare il lavoro della società Monopoli Calcio, che in un comunicato si è dissociata per il raid vandalico attuato dagli ultras della squadra contro i tifosi del Francavilla, che ha portato all'arresto di sei persone. Lo scrive il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in una lettera indirizzata a Daniela Stradiotto, a capo dell'Osservatorio Manifestazioni Sportive.

Nello scritto Ghirelli ringrazia il presidente del Monopoli, Alessandro Laricchia, sottolineando come la società si sia "dissociata da un fatto vergognoso, di tifo violento", schierandosi invece "a favore delle famiglie, dei bambini e dei tifosi". Poi si rivolge ai tifosi violenti: