Un filo di make up per essere sè stesse "senza trucco": al Policlinico il progetto per le giovani pazienti oncologiche

Il make up come modo per valorizzarsi, per coccolarsi, in un momento particolare come può essere quello di una paziente che lotta contro una malattia oncologica. Nasce così il progetto promosso da Apleti Onlus in collaborazione con Puro Bio Cosmetics, per offrire lezioni di make up gratuite alle giovani pazienti oncologiche del Policlinico. L'iniziativa 'Senza trucco', già presentata nelle scorse settimane, ha preso il via in questi giorni. Un filo di make up per sentirsi bene con sè stesse, "anche se - sottolineano i promotori del progetto - per essere belle non sempre serve un trucco, basta essere se stesse 'senza trucco'".