Dai romanzi ai saggi fino alle raccolte d'arte: cassonetto pieno di libri in via Giulio Petroni, il passaparola sui social

Pregevoli edizioni del passato, ma anche volumi più nuovi, dall'arte ai rmanzi fino ai saggi politici. In un cassonetto di via Giulio Petroni, nelle vicinanze dell'Ospedale Militare, è stato individuato un cassonetto pieno di libri. I volumi potrebbero provenire da qualche casa, forse svuotata. In ogni caso, qualcuno (per fretta o necessità, al momento non si sa) si 'premurato' di gettarli riempiendo il bidone della spazzatura. Cè chi se ne è accorto, avviando un passaparola su internet. In poco tempo diverse persone si sono recate per scegliere i volumi che più ispiravano, segno che la cultura, per alcuni non è proprio da... buttare via.