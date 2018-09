Stabilimento di Polignano vince 'l'oscar dei lidi': oltre 2mila bagnanti lo votano come 'Best italian beach'

È un lido in provincia di Bari ad aggiudicarsi una delle tre categorie di 'Best Beach', il premio annuale lanciato dal portale Mondobalneare.com per premiare i migliori stabilimenti italiani. Il Cala San Giovanni, nell'area di Polignano, è stato scelto tra le 7800 spiagge private da una vera marea di bagnanti. Più di 2120 voti dei bagnanti lo hanno eletto primo nella categoria 'Best italian beach' (migliore spiaggia italiana), seguito a ruota da un altro lido pugliese, il Blu marine di Rodi Garganico (Foggia) con 1239 preferenze. Chiude il podio di categoria uno stabilimento campano.

Gli altri premi

Poca Puglia, invece, nelle altre due categorie in concorso: Best beach bar e Best beach design, che premiano - rispettivamente - gli stabilimenti che si distinguono per l'offerta enogastronomica e per l'architettura delle strutture a ridosso del mare. Solo in quest'ultima categoria rientra in terza posizione il Rilcado Beach di Chiatona (Taranto) con 1.030 voti. Primo premio nella categoria Best beach bar per il Singita Miracle Beach di Marina di Ravenna (Emilia-Romagna) per il Best beach bar, mentre il lucano Lido Sabbia d’oro di Scanzano Jonico ottiene il miglior piazzamento in Best beach design.

Lido Sabbia d’oro di Scanzano Jonico Fonte: MondoBalneare.com

La premiazione ufficiale si terrà giovedì 11 ottobre alle 16 nell’ambito di 'Sun Beach&Outdoorstyle', la 36esima edizione del salone internazionale di riferimento per il mondo balneare, l’outdoor e il camping, a cura di Italian Exhibitiong Group e in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre. Laura Sottili di Radio International consegnerà i trofei a tutti i nove classificati, e inoltre i primi delle tre categorie avranno in esposizione la gigantografia del loro stabilimento balneare per tutta la durata della fiera.

"Riconoscimento risultato del lavoro di squadra"

“Si tratta di un risultato importante per il nostro lido, ma anche e soprattutto per l’intera Regione Puglia ormai leader indiscussa del turismo”, ha spiegato l’amministratore del lido, Antonio Pellegrini, in rappresentanza dell’intera famiglia Calderaro/Decillis che da generazioni gestisce la struttura balneare polignanese - Il nostro è un risultato ottenuto tramite un intenso lavoro di squadra, frutto di tanti sacrifici e di tanto impegno da parte di tutti, ed in particolare modo dell’intero staff del lido".

Lido Blu Marine di Rodi Garganico con 1.239 voti, mentre in terza posizione si è piazzato il Lido Azzurro di Cellole (Campania) con 508 voti. Fonte: MondoBalneare.com

