Torna il mese della prevenzione dei tumori al seno: con Lilt anche a Bari visite gratuite per tutto ottobre

L'arrivo di ottobre coincide con l'avvio della venticinquesima edizione della Campagna Nastro Rosa Lilt For Women, per sensibilizzare le donne alla prevenzione dei tumori del seno. L'iniziativa, patrocinata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, è organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Anche a Bari saranno disponibili visite senologiche gratuite: basterà prenotare telefonicamente allo 080 5210404 o 080 5210381 per fissare un appuntamento negli ambulatori Lilt di corso Italia 187.

La campagna di sensibilizzazione quest'anno ha ben due testimonial, le conduttrici televisive Federica Panicucci, volto quotidiano di "Mattino Cinque" di Mediaset e Filippa Lagerback del programma Rai "Che Tempo che Fa". Il claim è "La prevenzione non è un accessorio. Vivi il rosa proteggi la tua Vita". Il nastrino rosa, infatti, non è solo un simbolo da indossare, ma una testimonianza dell'importanza del valore della prevenzione. L'hasthag #vivilrosa contraddistinguerà la comunicazione social sia della Sede Centrale che di tutte le Sezioni Provinciali in modo da potenziare la condivisione.