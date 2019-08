Nuovo film di James Bond a Gravina, tutto pronto per le riprese di 'B25'

Manca ormai poco all'avvio delle riprese a Gravina dell'ultimo film dedicato a James Bond: 'B25', che vedrà diverse scene girate proprio nel borgo in provincia di Bari. Già negli scorsi giorni la macchina organizzativa era partita per supportare al meglio la troupe della 25esima opera dedicata all'agente segreto creato da Ian Fleming nel 1953, che vedrà nuovamente nel cast come protagonista Daniel Craig.

In giornata è stata diramata un'ordinanza che contiene le limitazioni al traffico per la preparazione del set, con le riprese che si concentreranno tra l’area archeologica del Padre Eterno ed il Bastione Medievale, nel cuore dell’habitat rupestre di Gravina. "E proprio per consentire in tutta sicurezza il posizionamento dei mezzi tecnici - spiegano dal Comune - su richiesta della società di produzione Lotus srl, il comandante della Polizia Locale, maggiore Nicola Cicolecchia, ha disposto il divieto di transito e sosta di tutti i veicoli in via Fontana la Stella e nella zona del ponte Acquedotto, nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 agosto, dalle 5 alle 20". Unici veicoli che nelle fasce orarie indicate potranno sostare e transitare, sono quelli adibiti alle riprese del film e quelle dei residenti.

Il film

Nel nuovo film, prodotto da Eon Productions per Metro-Goldwyn-Mayer e Universal Pictures, a incarnare l’agente dell’MI6 sarà – per la quinta volta – l’attore Daniel Craig. Nel cast, tra gli altri, anche Rami Malek, Naomie Harris, Lèa Seydoux e Ben Whishaw. Alla regia, invece, Cary Fukunaga, già dietro la camera da presa in Jane Eyre e nella nota serie tv True detective.