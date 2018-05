Festa di San Nicola: divieti e strade chiuse al traffico il 7 maggio

CORTEO STORICO

CHIUSURA LUNGOAMARE IMPERATORE AUGUSTO

in serata chiusura corso Vittorio Emanuele e lungomare Di Crollalanza

DIVIETO DI FERMATA

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

c. corte del Catapano;

d. via Palazzo di Città;

e. piazzale C. Colombo;

f. lung.re Imp. Augusto;

g. piazzale IV Novembre;

h. c.so Vittorio Emanuele II;

i. piazza della Libertà;

j. piazza Massari;

k. piazza Federico II di Svevia;

l. via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il c.so De Tullio e piazza Federico II di Svevia

m. via Boemondo;

n. via Palazzo dell’Intendenza;

o. via B. Petrone;

p. via Villari;

q. via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

r. via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

s. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

t. via Andrea da Bari, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni;

u. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e c.so Vittorio Emanuele II;

v. c.so Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia in direzione del cavalcavia XX Settembre);

nel tratto compreso tra via Cardassi e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia in direzione del piazzale IV Novembre);

area di sosta delimitata tra le due carreggiate di c.so Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

w. via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

x. via Calefati, tratto compreso tra c.so Cavour e via Melo;

y. via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour;

z. via Fiorese;

aa. molo S. Nicola;

BB. LUNG.RE DI CROLLALANZA;

cc. piazza Eroi del Mare;

dd. largo G. Bruno;

ee. largo Adua;

ff. piazza A. Diaz;

gg. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

hh. piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno

ii. via Dalmazia, tratto compreso tra via Matteotti e via Fratelli Rosselli;

jj. via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

kk. via Egnatia, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

ll. via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

mm. via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

nn. via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

oo. via Cattaro, tratto compreso tra lung.re N. Sauro e via Dalmazia;

pp. via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lung.re N. Sauro;

qq. via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.;

rr. via S. Francesco d’Assisi, tratto compreso tra piazza Massari e piazza Garibaldi;

ss. piazza Garibaldi:

nel tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Bonazzi;

nel tratto compreso tra via Manzoni e largo Nitti Valentini;

nel tratto compreso tra via Crispi e via Manzoni;

DIVIETO DI TRANSITO

Nel corso della giornata si procederà ad una chiusura al traffico graduale sulle seguenti strade

Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75);

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine del corteo storico, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze:

a. via S. Francesco d’Assisi;

b. piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi;

Dalle ore 20.30, ove si svolgerà il “CORTEO STORICO”, il percorso interessato è il seguente:

piazza Federico II di Svevia, via S. Francesco d’Assisi, piazza Garibaldi, c.so Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, arco S. Nicola, largo Urbano II, piazza S. Nicola