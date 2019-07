Lavori Aqp a Loseto, rubinetti chiusi per 18 ore: autobotti per limitare i disagi

Rubinetti chiusi per 18 ore e due autobotti per limitare i disagi per i residenti del quartiere. Il 17 luglio i tecnici di Acquedotto pugliese saranno al lavoro nel quartiere Loseto, per la riparazione di una perdita sulla vecchia diramazione per Bari.

Per consentire gli interventi - rende noto Aqp - l’erogazione idrica sarà interrotta dalle ore 14 del 17 luglio, con ripristino delle normali condizioni di erogazione previsto per le ore 8 del 18 luglio.

Disagi saranno avvertiti principalmente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda a tal proposito, nell'area interessata, "di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante due autobotti, che saranno ubicate in via Roma angolo via Cavour e in via Capriati angolo via Perrone.

Ulteriori informazioni al numero verde 800.735.735, sul sito www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”) o sui canali social di Acquedotto.