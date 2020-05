San Nicola 'illuminato' dalle luci d'artista al San Paolo: l'omaggio per la festa del patrono barese

Luci che cambiano colore fino ad illuminare gli occhi di San Nicola, mentre in sottofondo si odono canti sacri. È l'omaggio al santo patrono barese nei giorni in cui si sarebbe tenuta la sua festa, se non fosse stato per l'emergenza Covid-19, che unisce arte e nuove tecnologie. Sono stati inaugurati ieri i giochi di luce sul maxi murales di San Nicola al quartiere San Paolo, promossi dall'associazione Cellule creative e dalla consigliera comunale Micaela Paparella. Per l' occasione, un altare votivo e' stato allestito dai residenti del quartiere San Paolo a cornice del murales di Mauro Roselli. Per chi se lo fosse perso, niente paura: anche stasera si potrà ammirare il suggestivo spettacolo dalle 18.30 a mezzanotte.

