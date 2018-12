Addio all'ex sindaco Farace: la camera ardente allestita a Palazzo di Città

Sarà allestita a Palazzo di Città, nella sala del Consiglio comunale, a partire dalle ore 13 di oggi sabato 1 dicembre, la camera ardente per l'ex sindaco Luigi Farace, scomparso ieri all'età di 84 anni.

Imprenditore alberghiero, primo cittadino di Bari dal 1978 al 1981, Farace è stato anche parlamentare della Democrazia Cristiana e sottosegretario all'Industria nel primo governo Amato. Più volte al vertice della Camera di Commercio del capoluogo pugliese, é stato anche vicepresidente nazionale di Confcommercio.

Il cordoglio del sindaco Decaro

“Luigi Farace, protagonista della vita politica e istituzionale della nostra Città, ci ha lasciato – ha commentato il sindaco Decaro -. È stato sindaco di Bari, dal 1978 al 1981, negli anni difficili in cui la politica era contrapposizione ideologica e la contestazione scadeva spesso nella violenza di piazza. Esponente della Democrazia Cristiana ha ricoperto l’incarico di parlamentare in più legislature ed è stato componente del I Governo Amato, con il ruolo di sottosegretario con la delega al Commercio. Uomo del fare ed esponente del tessuto imprenditoriale barese, Luigi Farace intuì come la vocazione mercantile della Città dovesse essere valorizzata con strutture di supporto al passo con i tempi. Infatti fu sua l’idea di creare una grande piattaforma logistica al servizio delle produzioni agro alimentari dell’area metropolitana barese. Al figlio Pantaleone e alla mogie Olimpia giungano le espressioni di cordoglio mie personali e della intera comunità barese”.

La camera ardente a Palazzo di Città resterà aperta fino alle 15 di lunedì 3 dicembre.