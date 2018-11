Sfere luminose e diffusori musicali: l'atmosfera natalizia accende la città da via Sparano a via Manzoni

Da via Sparano a via Argiro, senza dimenticare via Manzoni: le luminarie Natalizie porteranno l'atmosfera natalizia nelle due principali strade dello shopping cittadino e in quella nel cuore del quartiere Libertà. In Comune è stato presentato il progetto di sponsorizzazione realizzato da un gruppo di aziende del territorio coordinate da Telebari e con il conrtibuto di Radio Bari, Famila, Stammi bene, Dok supermercati, Hagakure, Primadonna, Terranobile, Brico Casa, Granoro, Banca di Puglia e Basilicata. Le tre strade cittadine saranno dotate di sfere luminose a led e diffusori di musica. Le installazioni saranno montate nei prossimi giorni e resteranno attive fino al 7 gennaio 2019.

“A nome della città desidero ringraziare le aziende che hanno voluto contribuire a rendere più attrattiva Bari durante il periodo di Natale - ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Questo è un intervento che contribuisce anche a costruire la comunità, perché le luminarie restituiscono a cittadini e turisti l’aria di festa tipica delle festività natalizie. Ormai l’amministrazione comunale non riesce più a coprire le spese solo con risorse proprie. Per questo apprezziamo molto lo sforzo compiuto da questi gruppi imprenditoriali. Peraltro quest’anno, a via Argiro e via Sparano, si aggiunge anche una strada che vorremmo rilanciare, via Manzoni, un motivo in più per condividere questa scelta. Ci sono altre piccole aziende e negozi che stanno provvedendo all’illuminazione di vetrine e strade in altri quartieri, come accade in corso Mazzini o nel quartiere Carrassi, dove noi metteremo a disposizione le luminarie e i negozianti si sono impegnati ad animare gli spazi pubblici con le notti bianche. Questi eventi ci aiuteranno a rendere ancora più speciale questo Natale, che anche quest’anno proporrà ai baresi e ai tanti visitatori gli appuntamenti tradizionali quali il villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, l’accensione dell’albero in piazza del Ferrarese, i mercatini, i concerti e gli spettacoli diffusi nelle piazze”.