Amiu al lavoro sul lungomare: rimosse le alghe dal molo San Nicola

Da corso Vittorio Emanuele al lungomare, Amiu in azione per le pulizie straordinarie in vista della festa di San Nicola.

In questi giorni, è stato effettuato un lavaggio straordinario dell’area pedonale di corso Vittorio Emanuele. Gli operatori saranno a lavoro durante tutta la giornata. Tale intervento è svolto ciclicamente in aggiunta all'ordinario servizio di spazzamento e svuotamento dei cestini. Nella giornata di ieri, invece, al termine dell'iter burocratico amministrativo, si sono concluse le delicate operazioni di rimozione delle alghe nella zona del molo San Nicola, con il contestuale lavaggio del tratto pedonale prospiciente.

"L’Amiu si prepara ad accogliere i festeggiamenti per il Santo Patrono cercando di lavorare al meglio per la città - dichiara il presidente Sabino Persichella -. Durante le giornate di festa in onore di San Nicola il lavoro degli operatori sarà determinante, come ogni anno, per consentire ai baresi e ai numerosi pellegrini di poter godere appieno delle bellezze della nostra città. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini e dei commercianti a cui chiediamo, ancora una volta, di rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti e di avere cura degli spazi pubblici".