Sul lungomare di San Girolamo i posacenere azzurri realizzati dai cittadini: "Quartiere più pulito"

Azzurri, pratici e decorati: sul nuovo lungomare di San Girolamo sono comparsi alcuni piccoli posacenere realizzati dal gruppo 'Vivere a San Girolamo e Fesca'. I contenitori sono stati agganciati ai cestini che adornano il waterfront: "Per essere credibili dobbiamo tutti sporcarci le mani. Ci occuperemo di svuotarli. spiegano gli attivisti del gruppo su Facebook - ma questa operazione é solo un modo per stimolare l'amministrazione all'installazione di posacenere definitivi. Noi dimostriamo di utilizzarli con la nostra civiltà" per "cercare di tenere più pulito il nostro quartiere".