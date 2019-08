La lunga attesa è terminata: arrivano le prime nuove panchine in piazza San Francesco a Santo Spirito

Dopo i ritardi proseguiti per più di un anno arrivano finalmente la prima parte della fornitura di 16 panchine di piazza San Francesco a Santo Spirito. Gli arredi saranno installati in questi giorni, per consentire ai turisti e ai residenti di godere al meglio di uno degli angoli più frequentati del quartiere. Un'attesa infinita che aveva visto il completamento della riqualificazione della piazza e quindi l'installazione delle giostrine. Mancavano, appunto, solo le panchine.

“Erano attese da tantissimo tempo dai residenti, per questo siamo molto felici di aver finalmente dotato la piazza di nuove panchine, soprattutto in un periodo dell’anno in cui questo spazio è molto frequentato - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che stamattina ha assistito alle operazioni di montaggio assieme al presidente del Municipio V Vincenzo Brandi -. Abbiamo scelto la stessa tipologia utilizzata per via Sparano, a dimostrazione del fatto che l’amministrazione è attenta al centro quanto ai quartieri più periferici. Non esistono finiture o materiali differenziati tra centro e periferie. Abbiamo a cuore la città in egual misura pur prestando attenzione alle specificità e alle peculiarità dei singoli luoghi. Piazza San Francesco è il salotto sul mare di Santo Spirito, esattamente come via Sparano lo è per il centro cittadino. Avremmo voluto installarle molto prima ma, a causa di un contenzioso con il fornitore primo aggiudicatario, abbiamo dovuto attendere tutto questo tempo affinché fossero perfezionati gli atti necessari, visto che, a seguito della risoluzione del contratto, ne è stato siglato uno nuovo con il secondo classificato nella graduatoria del bando pubblico. Nonostante i disagi e la lunghissima attesa dei residenti, oggi possiamo finalmente dire concluso l’intervento di riqualificazione complessiva della piazza”.

“Si è conclusa un’altra tappa nel processo di riqualificazione sia del territorio del Municipio V sia dell’intera città - ha evidenziato Vincenzo Brandi -. Questo è stato uno degli obiettivi dell’amministrazione Decaro sin dal primo mandato. Perciò sono molto soddisfatto perché questo intervento consente a tutti i cittadini di vivere al meglio questa meravigliosa location vicino al mare e al porto di Santo Spirito. Mi auguro che queste nuove panchine vengano curate e rispettate dai residenti, così come l’intera piazza restituita alla cittadinanza in una nuova veste. Ogni singolo intervento portato a termine per la comunità diventa parte integrante del contesto urbano ed è funzionale al miglioramento della qualità della vita delle persone che vi abitano”.

L’importo della fornitura ammonta a circa 15mila euro, rivenienti dall’appalto per il secondo stralcio per la riqualificazione di piazza San Francesco.