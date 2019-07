Nubifragi e grandinate nel Barese, l'allarme degli agricoltori: "Colpiti tendoni di uva, ortaggi e angurie"

Non ha risparmiato neppure il Barese l'ondata di maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuta sulla nostra regione, tra grandinate nel primo pomeriggio, e nubifragi e trombe d'aria in serata.

A lanciare l'allarme per i danni causati all'agricoltura sono le associazioni degli agricoltori.

In particolare, per quanto riguarda il Barese, Coldiretti lancia l'allarme su "tendoni di uva da tavola e serre di ortaggi e canapa". "Grandine e pioggia a Rutigliano, Noicattaro, Casamassima, Adelfia, Conversano, Molfetta, Giovinazzo, Bisceglie, Terlizzi, Bitonto, fino a Canosa di Puglia e Loconia – rileva ancora l'associazione - con danni ingenti in corso di verifica tecnica a frutteti, vigneti, oliveti, sulle orticole in pieno campo e strutturali sulle serre con copertura in vetro che si è infranto sotto i colpi della grandine e con copertura in plastica, dove i teli sono stati bucati dai chicchi di grandine. Alluvione a Turi e a Castellana Grotte".

"Chicchi di grandine grandi come palline da golf hanno compromesso quasi irrimediabilmente le coltivazioni di angurie e meloni, prossime alla raccolta, e non hanno ovviamente risparmiato i frutteti, per i quali si segnalano notevoli danni", afferma il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni associati. "Parliamo di due colture che erano state tra le poche a salvarsi dai gravi danni già causati dalle perturbazioni che hanno imperversato tra maggio e giugno sulla Puglia, che sono andati ad aggiungersi a quelli legati a una lunga serie di problematiche che da tempo insistono sul primario regionale”, osserva il presidente, spiegando che la grandinata ha colpito, in particolare, tutta la zona che va da Polignano a Brindisi Sud.

Confagricoltura Puglia auspica "che la Regione Puglia dichiari senza attendere lo stato di calamità. Da nord a sud, il territorio regionale è stato martoriato da fortissimo vento, nubifragi, trombe d’aria, e grandinate senza precedenti". "I danni sono evidenti, a tutte le colture, in particolare agli ortaggi, alla frutta e all’uva, sia da vino che da tavola - dice Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia - In una situazione come questa, non c’è da perdere tempo. Bisogna procedere per garantire alle imprese agricole il massimo sostegno".