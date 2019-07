Tornano i temporali: dodici ore di allerta 'gialla' sulla Puglia

Ci sono state 24 ore di tregua, senza pioggia ma con le temperature decisamente più gradevoli. Questa ondata di maltempo estivo, però, sembra non essersi ancora esaurita. Infatti per la giornata di domani, venerdì 12 luglio, una nuova allerta 'gialla' per piogge e temporali è stata diramata dalla Protezione civile regionale.

In particolare, a partire dalle 8 di domani e per le successive 12 ore, sono previste "precipitazioni, da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sulle aree interne della Puglia centrosettentrionale con quantitativi cumulati deboli", e "sulla Puglia centrale adriatica e Puglia centrale bradanica".