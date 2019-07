"Temporali, vento forte e possibili grandinate", sabato all'insegna del maltempo

Ancora maltempo, ancora un'allerta gialla su tutta la Puglia. Se le precipitazioni previste per oggi sulla regione hanno risparmiato Bari, sembrano essere diverse le previsioni per il weekend, e per la giornata di domani in particolare. I temporali, infatti, dovrebbero riguardare anche la nostra città, soprattutto nella seconda parte della giornata.

A livello regionale, per la giornata di domani, sabato 13 luglio, la Protezione civile ha lanciato un'allerta 'gialla' "per rischio idrogeologico per temporali", della durata di 24-36 ore, a partire dalle ore 8. Nello specifico sono previste "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Puglia", accompagnate da "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".