Il maltempo non abbandona la Puglia, scatta l'allerta arancione nel Barese

Il maltempo non sembra voler abbandonare la Puglia e la provincia barese. Dopo le abbondanti piogge di questa mattina, infatti, il nuovo bollettino della Protezione civile spiega che le precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero proseguire fino a sera, con il rischio di nuove ondate di maltempo anche per le successive 14 ore di domani, sabato 6 ottobre.

"I fenomeni saranno accompagnati - si legge nella nota - da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Quest'ultime non mancheranno di causare mareggiate nei tratti costieri.

L'allerta arancione

Cresce anche il rischio di dissesto idrogeologico rispetto agli scorsi giorni. La Protezione civile ha infatti diramato un'allerta arancione (media) anche per il territorio di riferimento barese, ovvero la Puglia centrale adriatica, che proseguirà anche domani per le successive 14 ore. Il rischio atteso, in questo caso, è di tipo idrogeologico e idrologico per temporali.