Acquazzone su Bari, grandine in provincia: strade allagate e campi 'imbiancati'

Un temporale intenso sulla città, grandinate in provincia. E per le prossime ore, ancora un allerta 'gialla' della Protezione civile per temporali e rovesci. E' ancora una primavera in 'stand by' quella che accompagna questi giorni di fine maggio e, almeno per le prossime ore, le previsioni non sembrano essere diverse.

Il breve ma forte acquazzone che nel pomeriggio ha colpito la città ha provocato allagamenti e disagi in alcune zone, mentre nella provincia si sono verificate alcune grandinate che hanno 'imbiancato' i campi.

A partire dalle 8 di domani 30 maggio, e per le successive 12 ore, la Protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta 'gialla' per la pioggia. In particolare, sono previste "precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

