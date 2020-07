'Mamme smart' a Molfetta, pass-parcheggi gratis sulle strisce blu per le donne in gravidanza o con bimbi sotto 1 anno

Un pass per consentire alle donne in gravidanza o con figli da 0 a 12 mesi di età per parcheggiare l'auto sulle strisce blu senza pagare la sosta. L'opportunità è fornita dal Comune di Molfetta che ha approvato la decisione: "Negli anni scorsi, anche a Molfetta, - spiega l'assessore Ottavio Balducci all'agenzia Dire - erano stati istituiti i parcheggi rosa ma non essendo contemplati dal codice della strada non hanno sortito un grosso successo tra gli automobilisti. Oggi, il parcheggio gratuito sulle strisce blu per le neo mamme e le donne in attesa diventa un diritto, basta munirsi del pass".

Le richieste per ottenere il pass potranno essere presentate da oggi agli uffici della Polizia Locale di Molfetta: assieme alla domanda dovranno essere consegnati una copia del certificato medico rilasciato dal ginecologo che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto oppure autocertificazione che attesti di essere madre di un bimbo da 0 a 12 mesi di eta', della carta di circolazione di massimo due auto e della patente di guida. Il pass potà' essere usato esclusivamente dalle donne in gravidanza o con bimbi da zero a dodici mesi e sarà valido nel caso in cui la mamma sia conducente o passeggero