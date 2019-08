Tra ferie e malattie c'è "mancanza di personale al Municipio III", il M5S chiede al Comune più risorse

"Una situazione critica" per una "carenza di personale" al Municipio III, acuita da ferie e malattie, con "servizi non sempre efficienti": i consiglieri del M5S nell'assemblea che rappresenta i quartieri di San Paolo, Stanic, San Girolamo e Fesca, chiedono all'assessore comunale al Personale, Vito Lacoppola, di fornire maggiori risorse "anche in virtù di un efficiente decentramento amministrativo, considerando il fatto che a breve ci saranno dipendenti prossimi al pensionamento".

I consiglieri Giuseppe Catalano e Chiara Riccardi, confermano di aver inviato, "lo scorso 5 agosto, una nota di protocollo all’assessore e alla Ripartizione competente per chiedere personale per il Municipio III" in virtù di un effettivo decentramento amministrativo che doterebbe le istituzioni di quartiere di "strumenti, personale, risorse finanziarie e professionali in misura e

di qualità adeguate per il concreto esercizio delle funzioni" assegnate.