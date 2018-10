A Manhattan per il Columbus Day la Puglia fa ballare l'America

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Una Columbus Day Parade come non si era mai vista! Tutto il calore della Puglia a Manhattan per prender parte alla festa che, nella grande Mela, celebra Cristoforo Colombo. Sulla Fifth Avenue una delegazione arrivata dalla Puglia guidata dal presidente Michele Emiliano sfila con lo striscione #WeAreinPuglia. Presenti anche i Pugliesi nel Mondo, rappresentati della Società Madonna dei Martiri con Antonio Albanese, l'Associazione Oll Muvi / #ILoveMolfetta con Roberto Pansini, l'Hoboken Italian Festival con il Presidente Paolo De Sario immortalati con una banner realizzato per l'occasione. Presente a New York anche Antonio Squeo, chef innovation officer di Hevolus che ha partecipato alla parata con il gruppo istituzionale della Regione Puglia. Ha preso parte per tutto il tragitto sulla 5th Avenue anche anche la Federazione dei Pugliesi di New York con John Mustaro. Per tutta la durata della parata si è ballata la musica popolare della Taranta e della Pizzica, un'esperienza incredibile, per la prima volta in assoluto. Un percorso di tre chilometri, con saluti e incontri istituzionali fino all'arrivo sul red carpet vicino al palco con il Console Italiano Francesco Genuardi. La manifestazione è stata ripresa dalle telecamere dei "nostri amici" Patrimonio Italiano TV, diverse le interviste fatte durante tutta la parata. I rapporti della Regione Puglia negli States sono sempre in crescita, solo qualche mese fa, a luglio, il governatore Emiliano è stato ospite nel New Jersey presso il Club della Madonna dei Martiri ad Hoboken. Stay Tuned ... to be continue ...