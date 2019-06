Ragazzo picchiato a Palese, domenica la manifestazione di solidarietà: "Dimostriamo che siamo tutti fratelli"

Una manifestazione per dire 'no' alla violenza, nata per esprimere solidarietà al 15enne bitontino aggredito da un gruppo di bulli mentre si stava facendo il bagno a Palese. Ad annunciare il corteo è il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, attraverso i social. L'iniziativa è in programma domenica sera alle 20 al 'Braccio' di Palese, nel luogo in cui è avvenuta l'aggressione da parte di cinque ragazzi.

L'unica 'colpa' del 15enne, come aveva spiegato il padre al sindaco di Bari, Antonio Decaro, era quella di aver scelto Bari per fare il bagno nonostante fosse bitontino. "Spero ci saranno tanti bitontini e tanti ragazzi baresi - ricorda Abbaticchio - che ricorderanno cosa significa essere fratelli nell'area metropolitana di Bari e che mostreranno la nostra indignazione nei confronti degli atti di violenza e bullismo".