Domenica di manifestazioni e ciclopasseggiate: scattano chiusure e limitazioni al traffico

Domenica di manifestazioni ludico-sportive in città, tra centro e periferie. Così scattano, per il prossimo 30 settembre, scattano limitazioni al traffico e divieti per le auto.

CICLONE ANT: ciclopasseggiata di solidarietà per la promozione dei corretti stili di vita e della prevenzione, con raduno e partenza dalla complanare di parco 2 Giugno e arrivo in piazza del Ferrarese.

Il giorno 30 settembre 2018:

1. dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di sosta - Zona rimozione” e “Divieto di transito” sulla complanare di viale Einaudi, tratto antistante l’ingresso di Parco 2 Giugno;

2. dalle ore 10.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “Divieto di circolazione” sul seguente percorso: complanare di viale Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Duca degli Abruzzi, piazza L. di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti, corso Trieste, giro di boa all’altezza di via Ballestrero (Punta Perotti), corso Trieste, lung.re Perotti, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza Diaz, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: https://ant.it/puglia/ciclo-passeggiata-a-sostegno-della-prevenzione-oncologica/

MANIFESTAZIONE LUDICO-SPORTIVA organizzata dalla parrocchia del Santissimo Sacramento in occasione dell’inizio dell’anno pastorale:

Il giorno 30 settembre, dalle ore 07 alle ore 15, e comunque sino al termine della manifestazione, è istituito il “Divieto di sosta - Zona rimozione” ed il “Divieto di transito” sulla via Carnia, tratto compreso tra via Montello e via Pasubio.

SOLIDARIETÀ, CULTURA E SPORT IN BICICLETTA organizzata da Fidas - Fpds Associazione Pugliese Donatori Sangue Sez. Carbonara: ciclo-passeggiata di solidarietà per la sensibilizzazione alla donazione del sangue con raduno e partenza da piazza Garibaldi in Bari-Carbonara:

Il giorno 30 settembre 2018

1. dalle ore 08.30 rad uno in piazza Garibaldi (torre dell'orologio) in Bari - Carbonara raduno dei partecipanti e partenza;

2. dalle ore 09.30, relativamente al passaggio dei ciclisti, è istituito il “Divieto di circolazione” sul seguente percorso (occupando, per le strade a doppio senso di circolazione, la parte di carreggiata secondo il senso di marcia): Carbonara: corso V. Emanuele, piazza Umberto I, via U. Foscolo, via De Candia, Ceglie del Campo: via Sant'Angelo, piazza V. Emanuele, via Trieste, via T. Liuzzi. Loseto: via Crispi, via C. Battisti, via Iolanda, via Roma, piazza De Ruggero, via IV Novembre, via Iolanda, via C. Battisti, via F. Crispi, via Valenzano, via G. Giacobelli, via G. Capriati, via R. Perrone, via Trabaccolanti, via T. Liuzzi, via G. del Bufalo, via San Nicola, via D. Di Venere, via Municipio, via Umberto I, via Gorizia, strada Ceglie-Capurso-Triggiano, attraversamento via Fanelli fino al confine del territorio comunale.