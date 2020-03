Le mascherine arrivano nella cassetta postale a tutto il palazzo, la solidarietà all'epoca del Coronavirus: "Ce la possiamo fare"

Piccoli gesti di solidarietà che mostrano come l'emergenza Coronavirus unisce tutti in questo periodo di quarantena forzata. Una grande sorpresa, come quella che hanno ricevuto i condimini di un palazzo a Poggiofranco, che oggi hanno trovato un gradito regalo nelle loro cassette postali. Una busta delle lettere con sopra scritto 'Ce la possiamo fare' e le bandiere dell'Italia e della Cina unita in un'unica immagine.

L'iniziativa, segnalata da un lettore di BariToday, è stata realizzata da una famiglia cinese che vive nel palazzo, che ha avvertito il palazzo con un messaggio scritto della sorpresa che avrebbero trovato in posta. "Andrà tutto bene. Ciao a tutti cari vicini di casa, abbiamo preparato un pensiero ad ognuno di voi" si legge nel foglio affisso nel palazzo. Un gesto importante, in un periodo in cui le mascherine scarseggiano e proteggersi è necessario per evitare di continuare a diffondere il virus.

Non solo Poggiofranco, però: sono diverse le segnalazioni di iniziative simili che si ripetono nei condomini baresi, diffuse attraverso i social, sempre con modalità simili: una busta delle lettere lasciata nella cassetta postale, con all'interno una mascherine in regalo.