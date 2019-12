Nebbia sulla città di Bari, i musicisti dello show di Massimo Ranieri non riescono ad arrivare: concerto rinviato

Il maltempo di oggi e in particolare la nebbia, hanno provocato il rinvio del concerto di Massimo Ranieri a Bari. Il popolare artista napoletano si sarebbe dovuto esibire con il suo show al TeatroTeam ma l'aereo con a bordo gli orchestrali non ha potuto effettuare l'atterraggio nell'aeroporto cittadino e in quello di Brindisi.

Lo spettacolo, dunque, è stato rinviato a una prossima data, non ancora decisa.