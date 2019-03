Vecchi materassi abbandonati in campagna a Bitonto: multa di 600 euro per lo sporcaccione

Vecchi materassi abbandonati in campagna, tra gli ulivi. Gli sporcaccioni continuano a colpire, ma questa volta siamo in provincia, a Bitonto.

Un abbandono di rifiuti ingombranti avvenuto "in pieno giorno", come racconta su Fb il sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio, in un fondo nei pressi della zona artigianale del paese. L'incivile di turno, però, non aveva fatto i conti con la presenza delle telecamere installate in zona: così il responsabile del gesto è stato individuato dagli agenti della Polizia municipale di Bitonto. Per lui, una sanzione di 600 euro.