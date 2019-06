Esame di Maturità 2019, è il giorno della seconda prova: Tacito e Plutarco al Classico

Dopo il tema d'italiano di ieri, per l'Esame di Maturità è il giorno della seconda e ultima prova scritta, quella specifica per ogni indirizzo. I candidati, dalle 8.30, hanno cominciato a cimentarsi con traduzioni, problemi e altri compiti. Da quest'anno ci sono anche alcune novità: al Liceo Classico debutta la prova mista Latino-Greco con traduzione dalla prima, raffronto con un altro testo nella seconda lingua (già tradotto a fronte) e tre domande per dimostrare la comprensione del testo. Secondo le prime indiscrezioni, sono stati selezionati brani di Tacito e Plutarco.

Novità anche per il Liceo Scientifico, con un test che comprende Matematica e Fisica. Al termine della seconda prova scritta, i candidati avranno diversi giorni di riposo per preparare gli orali, in programma tra fine giugno e inizio luglio